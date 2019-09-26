Андрей Назаров на форуме стран ШОС и БРИКС в Уфе предложил создать клуб предпринимателей

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-26T16:13:14+03:00

На конференциях новой организации бизнесмены со всего мира смогут делиться опытом

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На бизнес-форуме ШОС и БРИКС в Уфе и.о. заместителя премьер-министра Башкирии Андрей Назаров выступил с инициативой создания клуба предпринимателей.

Новая организация, по мнению Назарова, поспособствует улучшению коммуникации в бизнес-среде. Он считает, что обмен компетенциями, опытом и специфическими региональными практиками может осуществляться не только в рамках форума, но и в течение года, ежеквартально. Для этого предлагается проводить конференции с участием предпринимателей со всего мира.

– Клуб предпринимателей дал бы нам возможность не только межнационального взаимодействия, он также позволил бы предпринимателям разрабатывать более консолидированную позицию, предлагать руководителям своих стран меры по улучшению ведения бизнеса, – отметил Назаров.

Напомним, V Форум малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 25 по 27 сентября. Мероприятие собрало порядка 2800 участников из 31 государства. Делегаты обсуждают вопросы развития предпринимательства и международного сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU