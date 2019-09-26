Жительница Башкирии отдала аферистам 1,7 млн рублей, желая получить 15
59-летняя жительница Салавата перевела жуликам в интернете 1,7 миллиона рублей.
По данным МВД республики, необычный случай произошел в Стерлитамаке. Жулики позвонили позвонили женщине с незнакомого номера, и представились сотрудниками полиции. Преступники рассказали потерпевшей о том, что она якобы является жертвой мошенников, продающих лекарства, и ей полагается денежная компенсация в размере 15 миллионов рублей. Вот только для того, чтобы получить средства, ей необходимо внести «залог» в размере 1,7 миллиона рублей. Женщина жуликам поверила и перечислила нужную сумму, причем 700 тысяч она взяла в кредит.
Сейчас настоящие полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают жуликов.
ИСТОЧНИК KP.RU