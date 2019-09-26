2019-09-26T17:39:11+03:00
Общество

Жительница Башкирии отдала аферистам 1,7 млн рублей, желая получить 15

Женщине обещали возместить расходы при покупке лекарств
Рустем АХУНОВ
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Полицейские разыскивают жуликов, обманувших жительницу Стерлитамака на 1,7 млн рублейПолицейские разыскивают жуликов, обманувших жительницу Стерлитамака на 1,7 млн рублей
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59-летняя жительница Салавата перевела жуликам в интернете 1,7 миллиона рублей.

По данным МВД республики, необычный случай произошел в Стерлитамаке. Жулики позвонили позвонили женщине с незнакомого номера, и представились сотрудниками полиции. Преступники рассказали потерпевшей о том, что она якобы является жертвой мошенников, продающих лекарства, и ей полагается денежная компенсация в размере 15 миллионов рублей. Вот только для того, чтобы получить средства, ей необходимо внести «залог» в размере 1,7 миллиона рублей. Женщина жуликам поверила и перечислила нужную сумму, причем 700 тысяч она взяла в кредит.

Сейчас настоящие полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают жуликов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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