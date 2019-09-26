2019-09-26T14:27:55+03:00
Происшествия

В суд вызвали отца уфимской экс-дознавательницы, обвинившей своих коллег в групповом изнасиловании

Мужчина подтвердил свои показания, данные ранее во время следствия
Инга НОВИЦКАЯ
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Мужчина не раз признавался, что редко общается с дочерьюМужчина не раз признавался, что редко общается с дочерью
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Сегодня, 26 сентября, в Кировском районном суде Уфы состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу об изнасиловании экс-дознавательницы своими высокопоставленными коллегами. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», на этот раз в суде выступали свидетели обвинения. А еще на заседание пришел отец Гузель С. (имя изменено – ред.).Впрочем, особо рассказывать мужчине было нечего – он и раньше признавался, что практически не общается со своей родной дочерью и давно проживает в другой семье.

- Вкратце он подтвердил свои показания, данные на следствии, - уточнил адвокат Наиль Багаутдинов.

Сама же бывшая дознавательница явилась в суд одна, поскольку ее адвокат не смогла присутствовать на заседании. Девушка по-прежнему отказывается общаться с журналистами и очень нервничает, не желая встречаться со своими обидчиками.Уже на следующем заседании начнется исследование материалов дела, после чего адвокаты обвиняемых предоставят свои доказательства непричастности своих подзащитных .

Напомним, что громкая история произошла в ночь на 31 октября 2018 года, когда 23-летняя дознавательница обвинила трех своих начальников в избиении и групповом изнасиловании. Обвиняемые по-прежнему находятся под домашним арестом и верят в справедливый приговор, поскольку, по их уверениям, никто и пальцем из них не прикоснулся к девушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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