Житель Магнитогорска жестоко убил приятеля из Башкирии, защищая честь матери

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-26T17:19:42+03:00

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33-летний житель Магнитогорска рассказал, что убил жителя Башкирии, замотал в скотч и поджег.

Жуткий инцидент произошел в селе Юлдыбаево, что в Зилаирском районе республики. 56-летний мужчина выпивал вместе со своим 33-летним приятелем из Магнитогорска и еще несколькими мужчинам. Отметив встречу, погибший ушел домой. В этот момент убийце рассказали, что гражданин, который отправился спать когда-то изнасиловал его мать. Убийца тут же побежал в дом к обидчику. Он до смерти избил сельчанина, обмотал его голову скотчем, а затем поджег дом. После этого убийца скрылся. Обезображенное тело нашли на руинах сожженного дома.

Впрочем, от правосудия душегуб скрыться не смог, поскольку помогавшие тушить пожар дом люди видели, как из огня выбежал человек. Вскоре по горячим следам его задержали стражи порядка. Житель Магнитогорска в убийстве признался, сейчас с ним работают следователи.

- Когда сотрудники полиции доставили подозреваемого в отдел, его одежда еще пахла дымом от пожара. Гражданин был передан сотрудникам следственного комитета. В настоящее время оперативники уголовного розыска продолжают оперативное сопровождение уголовного дела об убийстве, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU