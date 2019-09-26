В Башкирии без вести пропал 45-летний Рустам Хафизов

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-26T13:46:51+03:00

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В Башкирии волонтеры и полицейские уже больше двух недель ищут 45-летнего Рустама Хафизова из Стерлитамака. Об обстоятельствах его пропажи практически ничего не известно – 10 сентября он вышел из дома, и с тех пор не выходит на связь с друзьями и родственниками. Ориентировки на пропавшего распространяет в социальных сетях поисковый отряд «Отклик».

Приметы: рост – 178 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. В день исчезновения Рустам был одет в черную кофту с замком, футболку в красно-черную полосу, светло-синие джинсы, светлую летнюю обувь.

Всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией о Рустаме Хафизове, просят позвонить по телефону 89871060601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU