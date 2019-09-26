В Башкирии без вести пропал 45-летний Рустам Хафизов
В Башкирии волонтеры и полицейские уже больше двух недель ищут 45-летнего Рустама Хафизова из Стерлитамака. Об обстоятельствах его пропажи практически ничего не известно – 10 сентября он вышел из дома, и с тех пор не выходит на связь с друзьями и родственниками. Ориентировки на пропавшего распространяет в социальных сетях поисковый отряд «Отклик».
Приметы: рост – 178 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. В день исчезновения Рустам был одет в черную кофту с замком, футболку в красно-черную полосу, светло-синие джинсы, светлую летнюю обувь.
Всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией о Рустаме Хафизове, просят позвонить по телефону 89871060601 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU