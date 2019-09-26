2019-09-26T13:22:27+03:00
Происшествия

Двое рецидивистов из Уфы за четыре часа ограбили три салона микрозаймов

Злоумышленники, угрожая ножом, обчищали отделы в разных районах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Двое молодых уфимцев в течение четырех часов умудрились ограбить три салона микрозаймов в разных районах города.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все налеты были совершены 25 сентября. В 15 часов дня злоумышленники вломились в киоск отдела микрозаймов в Черниковке и, угрожая сотруднику ножом, похитили из кассы две тысячи рублей.

После первого преступления двое неугомонных ребят отправились в соседний район – Инорс. Идентичным способом они обчистили еще один салон, причем той же самой фирмы. На этот раз их улов составил всего 950 рублей.

Молодых людей не устроила «выручка» в размере трех тысяч рублей за полтора часа, поэтому они решили ограбить другую микрофинансовую организацию. Для этого они отправились в Сипайлово, где им удалось украсть 54 тысячи.

В общей сложности злоумышленники набрали 57 тысяч рублей, но едва ли они успели потратить украденные деньги – тем же вечером их уже поймали сотрудники полиции. Грабителями оказались 30-летний и 27-летний уфимцы. Оба раньше были судимы: один за оскорбление представителей власти, второй – за умышленное причинение легкого вреда здоровью. В отделе полиции молодые люди во всем сознались и отдали похищенные деньги. Следователи возбудили уголовное дело по статье «разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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