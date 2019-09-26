2019-09-26T12:42:59+03:00
Общество

Житель Уфы поймал рыбу в огромной луже

Горожане пытаются привлечь внимание властей к проблеме
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Уфимец попытался оригинальным образом привлечь внимание властей к огромной луже в микрорайоне Сипайлово. Парень поймал в стихийно образовавшемся водоеме рыбу. Произошедшее было снято на видеокамеру, после чего запись опубликовали в соцсетях.

После продолжительных дождей напротив дома по улице Гагарина, 12/3 образовалась гигантских размеров лужа. Местный житель устроил своеобразный перформанс. Он вышел во двор с удочкой и стал ловить в луже рыбу. Спустя считанные секунды парень уже смог похвастаться хотя и небольшим, но уловом.

В комментариях к видео отозвались многие местные жители. Как оказалось, они уже несколько дней просят службы выкачать из лужи воду, но все без толку. Горожане надеются, что хотя бы таким образом им удастся достучаться до властей.

Рыбалка на луже в Уфе // 26.09.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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