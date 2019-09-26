В Уфе из-за ярмарки перекроют улицу
Об этом сообщает городская администрация
Движение транспорта ограничат на несколько часов
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В Уфе 28 сентября, в субботу, на несколько часов перекроют улицу Правды в Демском районе. Об этом сообщает городская администрация. Местные власти пояснили, что будет перекрыт участок улицы от Таллинской до Ухтомского. Движение транспорта ограничат на время проведения сельскохозяйственной ярмарки выходного дня – с 6 часов утра до 17 вечера.
В пресс-службе мэрии отметили, что на время действия ограничения на указанном участке изменится схема маршрутов общественного транспорта. Горожан и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
ИСТОЧНИК KP.RU