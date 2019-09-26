2019-09-26T10:58:18+03:00
Спорт

«Уфа» обыграла «Чайку» и вышла в 1/8 Кубка России

Следующим соперником башкирского клуба станет столичный ЦСКА
Рустем АХУНОВ
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«Уфа» одержала победу на клубом из ростовской глубинки«Уфа» одержала победу на клубом из ростовской глубинки
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В минувшую среду футбольный клуб «Уфа» одержал победу над «Чайкой» из Ростовской области.

Встреча проводилась на стадионе «Чайки» в небольшом селе Песчанокопское, что в Ростовской области. Как сообщили в «Уфе», ближайший аэропорт находится в 200 километрах от поля – команде пришлось несколько часов добираться до места игры на автобусе.

Тем не менее, долгая поездка не помешала подопечным Вадима Евсеева. Единственный гол в ворота хозяев на 37 минуте забил словенский нападающий Ловро Бизяк. Из прочих любопытных моментов две красные карточки – Владиславу Дубовому из «Чайки» и Алексею Никитину из «Уфы».

Следующей кубковым соперником «Уфы» станет московский ЦСКА. Матч состоится 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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