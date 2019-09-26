В Башкирии 17-летняя девушка обвинила дядю в изнасиловании, чтобы скрыть потерю девственности

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-26T10:33:45+03:00

Молодая сельчанка решилась на ложь, потому что переживала, что не сможет выйти замуж

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Неожиданный поворот появился в деле по изнасилованию 17-летней девушки из села Рятамак Ермекеевского района. По новой версии, которая появилась у следствия, Амира З. (имя изменено – ред.) оболгала своего родного дядю в надругательстве, чтобы скрыть свою потерю девственности.

Напомним, что 23 сентября мать девушки обратилась в полицию с заявлением, что ее 30-летний брат, проживающий с семьей в одном доме, дважды надругался над ее несовершеннолетней дочерью. Мол, девушка сама призналась, как мужчина вывозил ее в поле на своем автомобиле, а потом, угрожая убийством отца, насиловал ее.

Позже в ходе расследования Амира все же призналась, что вступила в половую связь с родственником абсолютно добровольно. Как сообщает издание ProUfu.ru со ссылкой на собственный источник, девушка просто побоялась рассказать родным о потери девственности. Сельчанка воспитывалась в религиозной семье, где вступление в половую жизнь до брака считается позорным событием. Амира переживала, что не сможет выйти замуж, поэтому решилась на ложь. Издание уточняет, что теперь, скорее всего, уголовное дело будет закрыто за отсутствием состава преступления, ведь на момент событий девушке уже исполнилось 16 лет.

В республиканском следкоме в настоящий момент проводится доследственная проверка, после которой и будет принято окончательное процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU