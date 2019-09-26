В оставшемся без отопления детском саду в Башкирии мерзли 150 малышей
Детям пришлось заниматься в теплой одежде
В игровых комнатах температура составляла 16 градусовФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
В детском саду «Радуга» Шаранского района Башкирии не подключили отопление. Детям пришлось заниматься в теплой одежде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Решить проблему удалось только после вмешательства надзорного ведомства. После проверки было установлено, что 150 детей мерзли в игровых комнатах, где температура составляла всего 16 градусов тепла (при норме от 18 до 24 градусов).
Прокуратура внесла главе районной администрации представление об устранении нарушения, после чего подача тепла в детское учреждение была обеспечена.
ИСТОЧНИК KP.RU