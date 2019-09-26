2019-09-26T10:10:42+03:00
Общество

В оставшемся без отопления детском саду в Башкирии мерзли 150 малышей

Детям пришлось заниматься в теплой одежде
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В игровых комнатах температура составляла 16 градусовВ игровых комнатах температура составляла 16 градусовФото: Евгения ГУСЕВА
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В детском саду «Радуга» Шаранского района Башкирии не подключили отопление. Детям пришлось заниматься в теплой одежде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Решить проблему удалось только после вмешательства надзорного ведомства. После проверки было установлено, что 150 детей мерзли в игровых комнатах, где температура составляла всего 16 градусов тепла (при норме от 18 до 24 градусов).

Прокуратура внесла главе районной администрации представление об устранении нарушения, после чего подача тепла в детское учреждение была обеспечена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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