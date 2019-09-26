2019-09-26T09:44:45+03:00
Общество

В Башкирии женщина потеряла 200 тысяч рублей после разговора с незнакомкой

Злоумышленница предложила жертве обменять деньги
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девушка подсунула пенсионерке поддельные деньгиДевушка подсунула пенсионерке поддельные деньгиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Белебее девушка обманула пенсионерку на 200 тысяч рублей. 18-летняя местная жительница предложила бабушке обменять деньги на «новые» и подсунула ей ненастоящие купюры. По всей видимости, доверчивая пожилая женщина не заметила подделку во время обмена.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», с заявлением в полицию потерпевшая обратилась еще в конце июля, однако найти злоумышленницу удалось только спустя два месяца. Девушку задержали и доставили в отдел полиции, где она во всем созналась. По месту ее жительства в одном из местных сел правоохранители провели обыск – удалось ли найти деньги, неизвестно. Молодую мошенницу отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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