На трассе в Башкирии девушка на легковушке не вписалась в поворот и вылетела в кювет
В пресс-службе республиканской ГИБДД сообщили о дорожном происшествии в Бижбулякском районе. По информации ведомства, на 22 километре трассы Приютово-Бижбуляк 29-летняя жительница Оренбургской области за рулем вазовской «восьмерки» не вписалась в крутой поворот. Легковушка сошла с дороги и вылетела в кювет, где перевернулась.
Травмы в результате инцидента получила 20-летняя пассажирка. Водитель не получила серьезных повреждений.
Напомним, еще одно ДТП с «перевертышем» произошло в Дуванском районе. Школьник не справился с управлением на своей самодельной машине.
ИСТОЧНИК KP.RU