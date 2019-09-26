На трассе в Башкирии девушка на легковушке не вписалась в поворот и вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-26T08:35:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе республиканской ГИБДД сообщили о дорожном происшествии в Бижбулякском районе. По информации ведомства, на 22 километре трассы Приютово-Бижбуляк 29-летняя жительница Оренбургской области за рулем вазовской «восьмерки» не вписалась в крутой поворот. Легковушка сошла с дороги и вылетела в кювет, где перевернулась.

Травмы в результате инцидента получила 20-летняя пассажирка. Водитель не получила серьезных повреждений.

Напомним, еще одно ДТП с «перевертышем» произошло в Дуванском районе. Школьник не справился с управлением на своей самодельной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU