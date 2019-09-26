Пропавший два месяца назад подросток из Уфы сбежал из дома после отключения интернета

СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-26T08:22:12+03:00

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В Уфе уже два месяца ищут 14-летнего Данила Гайнетдинова. Напомним, школьник ушел из дома 25 июля, и с тех пор от него нет никаких вестей. Подростка ищут волонтеры и полицейские.

До последнего момент не было известно, при каких обстоятельствах пропал Данил. По информации источника ProUfu.ru, подросток мог убежать из дома из-за того, что ему отключили интернет. Семья Ганетдиновых в целом оценивается как благополучная и обеспеченная, однако накануне пропажи у школьника произошел конфликт с отцом-военным. Мужчина в наказание лишил своего ребенка доступа к сети. Подросток выждал момент, когда родитель уедет за женой, чтобы привезти ее с работы, и сбежал из дома. Спустя два месяца его так и не удалось найти.

Приметы: рост – 170 см, среднее телосложение, светло-русые короткие волосы, серые глаза. Был одет в темную футболку с рисунком на груди, черные спортивные штаны, синие кеды и черную бейсболку "Nike". С собой у подростка был чёрный школьный рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Данила Гайнетдинова, просят обратиться в полицию или позвонить волонтерам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU