В Башкирии подросток перевернулся на самодельной машине

СЕГОДНЯ 07:48 2019-09-26T07:48:08+03:00

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Минувшим вечером в Дуванском районе Башкирии 16-летний подросток попал в ДТП.

По данным пресс-службы региональной ГИБДД, парень из Мечетлинского района решил прокатиться по дорогам села Сальевка на самостоятельно сконструированной машине, напоминающей квадроцикл. Во время движения по улице Октябрьской школьник, по всей видимости, не совладал с управлением и перевернулся прямо на проезжей части.

фото: ГИБДД РБ

Юный водитель получил травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло 12 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU