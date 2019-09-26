2019-09-26T07:48:08+03:00
Происшествия

В Башкирии подросток перевернулся на самодельной машине

Школьника доставили в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Минувшим вечером в Дуванском районе Башкирии 16-летний подросток попал в ДТП.

По данным пресс-службы региональной ГИБДД, парень из Мечетлинского района решил прокатиться по дорогам села Сальевка на самостоятельно сконструированной машине, напоминающей квадроцикл. Во время движения по улице Октябрьской школьник, по всей видимости, не совладал с управлением и перевернулся прямо на проезжей части.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Юный водитель получил травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло 12 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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