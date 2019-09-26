2019-09-26T07:15:13+03:00
Авто

В Уфе на мостах ограничили скоростной режим до 40 км/ч

Это связано с гололедицей
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии на мостах ограничили скоростной режим до 40 км/ч. Это связано с тем, что ночью на участках дорог с повышенной влажностью – мостах, путепроводах, участках вблизи водоемов, образуется гололедица.

Знаки на Бельском мосту, мосту через Дему, Уфимку и других местах повесили для того, чтобы не допустить здесь ДТП. Также установлены соответствующие дорожные знаки – 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч», 1.15 «Скользкая дорога».

- В осенний период в некоторых местах на дороге может образоваться опасный гололёд, поэтому водителям необходимо снижать скорость и держать дистанцию, чтобы не допустить потерю управления, - отметили в отделе ГИБДД по Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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