В Башкирии больная женщина, ушедшая из дома, нашлась живой

СЕГОДНЯ 07:05 2019-09-26T07:05:19+03:00

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В селе Раевский Альшеевского района Башкирии прекратили поиски 52-летней Светланы Газизовой. К счастью, женщину нашли живой, сообщают волонтеры организации «Лиза Алерт».

Напомним, что женщина ушла из дома 24 сентября и пропала. Обеспокоенные родственники сразу забили тревогу, поскольку Светлана нуждается в медицинской помощи. Благо все завершилось благополучно.

Где больше суток провела женщина, неизвестно. Такой информацией поисковики не делятся. Известно лишь то, что на момент сборов волонтеров на поиски, пришла информация, что «потеряшка» нашлась.

ИСТОЧНИК KP.RU