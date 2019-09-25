В Башкирии ищут 14-летнего подростка, пропавшего два месяца назад

СЕГОДНЯ 19:46 2019-09-25T19:46:24+03:00

Мальчик пропал в Уфе еще в июле

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В столице Башкирии продолжаются поиски 14-летнего Данила Гайнетдинова. От него нет вестей уже два месяца. Подросток вышел из дома 25 июля и пропал. К поискам школьника подключились отряды волонтеров. Они распространяют информацию о Даниле в соцсетях.

Приметы мальчика: рост – 170 см, среднее телосложение, светло-русые короткие волосы, серые глаза.

Был одет в темную футболку с рисунком на груди, черные спортивные штаны, синие кеды и черную бейсболку "Nike". С собой у подростка был чёрный школьный рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Данила Гайнетдинова, просят обратиться в полицию или позвонить волонтерам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU