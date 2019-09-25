2019-09-25T19:46:24+03:00
Общество

В Башкирии ищут 14-летнего подростка, пропавшего два месяца назад

Мальчик пропал в Уфе еще в июле
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В столице Башкирии продолжаются поиски 14-летнего Данила Гайнетдинова. От него нет вестей уже два месяца. Подросток вышел из дома 25 июля и пропал. К поискам школьника подключились отряды волонтеров. Они распространяют информацию о Даниле в соцсетях.

Приметы мальчика: рост – 170 см, среднее телосложение, светло-русые короткие волосы, серые глаза.

Был одет в темную футболку с рисунком на груди, черные спортивные штаны, синие кеды и черную бейсболку "Nike". С собой у подростка был чёрный школьный рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Данила Гайнетдинова, просят обратиться в полицию или позвонить волонтерам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава ГИБДД Башкирии лично отслеживает мажоров, пренебрегающих правилами на дорогах
В Башкирии появятся бизнес-шерифы
В Башкирии вычисляют водителей автобусов, которые не пользуются кассовыми аппаратами
Торжественно открытую в Башкирии остановку за 100 тысяч рублей заасфальтировали
В Башкирии снизился показатель общей смертности
Водителем «Land Cruiser», устроившим смертельную аварию в Башкирии, оказался житель Нового Уренгоя
В Уфе за 134 млн рублей установят 951 камеру с системой распознавания лиц
В Уфе подросток с бойцовскими собаками массово истребляет ежиков
Отца троих детей из Башкирии нашли мертвым с простреленной головой
Двух сотрудниц пенсионного фонда Башкирии задержали за сообщение о бомбе
В Уфе построят студенческий городок и научный центр
В Башкирии бойцовскую собаку привязали к дереву в лесу и бросили умирать
В Уфе пропал страдающий шизофренией тренер по знакомствам
Башкирский чиновник жестко отреагировал на действия волонтеров, помогающих девочке-инвалиду
В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело мужчины, обмотанное скотчем
Петиция против строительства океанариума в Уфе собрала более 45 тысяч подписей
Школьник из Башкирии снимает пародии на известных рэперов – его клипы собирают уже сотни тысяч просмотров
В Башкирии убийца надругался над лепщицей пельменей
В Башкирии бык убил своего хозяина
Фольклориаду в Башкирии посетят около 2,5 млн туристов
«Салават Юлаев» победил «Спартак», проигрывая по ходу встречи в две шайбы
Ваша идеальная квартира в ЖК «Уфимский Кремль»
В Башкирии медведь растерзал лошадь
Новым худруком Башкирского театра опера и балета стал Аскар Абдразаков