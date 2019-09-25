2019-09-25T17:12:26+03:00
Общество

В Башкирии снизился показатель общей смертности

Об этом рассказал и.о. министра здравоохранения Максим Забелин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Сегодня, 25 сентября, на базе Башкирского государственного медицинского университета глава республики Радий Хабиров провел «Здравчас».

На совещании с докладом выступил исполняющий обязанности министра здравоохранения Максим Забелин. Он рассказал, что по итогам первого полугодия показатель обеспеченности врачами в Башкирии составил 34,9 на 10 тысяч человек, а средними медработниками 91,6 на 10 тысяч.

По данным чиновника, в разнице принятых и уволившихся врачей сохраняется положительная динамика, при этом общая потребность в медицинских специалистах за первые шесть месяцев составила 1 749 врачей. Востребованными медиками в регионе являются педиатры, анестезиологи, акушеры, неврологи, психиатры, врачи «скорой» и хирурги.

Забелин также сообщил, что за восемь месяцев показатель общей смертности в Башкирии снизился на 7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в республике умерло на 2 424 человека меньше.

– Это, по сути, население посёлков Зинино и Жилино вместе взятых. И это результат наших действий по борьбе с болезнями, ДТП, отравлениями, суррогатами, суицидами, – прокомментировал данные Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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