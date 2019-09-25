Торжественно открытую в Башкирии остановку за 100 тысяч рублей заасфальтировали

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-25T17:51:05+03:00

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Остановочный павильон за 100 тысяч рублей, торжественное открытие которого вызвало широкий общественный резонанс, наконец, заасфальтировали.

Напомним, остановка появилась в деревне Ардатовка Туймазинского района. Из открытия нового объекта сделали целую церемонию с перерезанием ленточки. Фотографии с мероприятия и пресс-релиз были опубликованы на сайте местной администрации. Буквально сразу же после этого в соцсетях началось бурное обсуждение события. Жителей Башкирии смутили две вещи: во-первых, помпа, с которой был представлен столь незначительный в масштабах объект, а во-вторых, стоимость остановки из профнастила – 100 тысяч рублей – многим (если не всем) показались завышенной.

Шумиха вокруг павильона зашла настолько далеко, что в деревню с инспекцией отправился ревизор. По результатам проверки стало известно, что в стоимость объекта заложена сумма на асфальтировку территории. Как оказалось, работу не удалось закончить из-за плохих погодных условий. Однако из-за того что учебный год уже стартовал и дети начали ездить в школу, было принято решение открыть остановку в «сыром» виде. Подрядчик ООО «Газовик» – обязался закончить работу после того как прекратятся дожди и сдержал слово.

- Теперь благоустройство завершено: территория остановки заасфальтирована, площадка рядом, где будет разворачиваться автобус, засыпана гравием, - пояснили в региональном отделении единороссов.

Теперь остановка выглядит так, как и предполагалось

ИСТОЧНИК KP.RU