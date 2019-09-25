2019-09-25T18:42:40+03:00
Общество

В Башкирии вычисляют водителей автобусов, которые не пользуются кассовыми аппаратами

Нарушителей будут штрафовать
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба УФНС России по Республике БашкортостанФото: пресс-служба УФНС России по Республике Башкортостан
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Управление федеральной налоговой службы по Башкирии проводит проверки общественного транспорта. Цель налоговиков - выявить водителей маршруток, которые не пользуются кассовыми аппаратами при расчете с пассажирами.

В Уфе за последние дни прошли 6 таких рейдов, еще четыре - в Салавате и Кумертау. Во всех случаях проверяющие столкнулись с одной и той же ситуацией. Применять кассовые терминалы водители не спешили, некоторые даже не включали их с начала смены. Таким образом, вся выручка шла в прямом смысле мимо кассы, то есть в обход контролирующих органов.

Нарушителям дали время на исправление, если после отведенного срока ситуация повторится, им грозит ответственность по статье 19.5 КоАП РФ.

- Применение контрольно-кассовой техники в сфере общественного транспорта стало обязательным с 1 июля 2019 года, - напоминают в УФНС России по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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