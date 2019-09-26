Утверждены даты празднования мусульманских праздников в Башкирии на 2020 год

СЕГОДНЯ 06:31 2019-09-26T06:31:50+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, утверждающее даты мусульманских праздников в 2020 году. Документ опубликован на портале правовой информации.

В республике Ураза-байрам отметят 24 мая, а Курбан-байрам – 31 июля. Эти дни объявлены нерабочими с одной оговоркой: первый праздник приходится на воскресенье, поэтому выходной переместится на понедельник, 25 мая. Согласно производственному календарю, который был опубликован этим летом, в грядущем году жители региона отдохнут 120 дней.

Напомним, ближайший дополнительный выходной будет 11 октября – по случаю Дня республики.

ИСТОЧНИК KP.RU