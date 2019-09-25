Отца троих детей из Башкирии нашли мертвым с простреленной головой
В Брединском районе Челябинской области обнаружили мертвым сотрудника погрануправления регионального ФСБ. Его нашли с огнестрельным ранением головы в приграничной зоне.
Как сообщает издание Znak, происшествие случилось вчера, 24 сентября. 34-летний военнослужащий получил смертельное ранение из табельного оружия на заставе, к которой его временно прикомандировали. Брединский район, где он служил, граничит с Казахстаном.
Дома у погибшего осталось трое детей. Известно, что мужчина является уроженцем Башкирии. Обстоятельства инцидента выясняет военный следственный отдел следкома России.
ИСТОЧНИК KP.RU