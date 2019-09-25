Отца троих детей из Башкирии нашли мертвым с простреленной головой

СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-25T14:36:53+03:00

Мужчина служил в погрануправлении ФСБ по Челябинской области

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В Брединском районе Челябинской области обнаружили мертвым сотрудника погрануправления регионального ФСБ. Его нашли с огнестрельным ранением головы в приграничной зоне.

Как сообщает издание Znak, происшествие случилось вчера, 24 сентября. 34-летний военнослужащий получил смертельное ранение из табельного оружия на заставе, к которой его временно прикомандировали. Брединский район, где он служил, граничит с Казахстаном.

Дома у погибшего осталось трое детей. Известно, что мужчина является уроженцем Башкирии. Обстоятельства инцидента выясняет военный следственный отдел следкома России.

ИСТОЧНИК KP.RU