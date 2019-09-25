Водителем «Land Cruiser», устроившим смертельную аварию в Башкирии, оказался житель Нового Уренгоя

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-25T16:26:29+03:00

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Водителям, насмерть сбившем 62-летнего мужчину из села Аскарово, оказался житель Нового Уренгоя.

Напомним, что смертельная авария произошла днем 24 сентября. 58-летний водитель «Land Cruiser» на большой скорости сбил пешехода, который переходил дорогу на неустановленном участке. Несчастный погиб прямо на месте происшествия. Иномарка почти 40 метров протащила его тело по дороге.

По данным источника «КП-Уфа», за рулем японской иномарки находился 58-летний житель Нового Уренгоя. Примечательно, что водитель «Land Cruiser» был пьян – это выявила экспертиза сотрудников ГИБДД.

По словам одной из местных жительниц, гражданин, устроивший смертельное ДТП, несколько лет назад насмерть сбил ее сестру. По несчастливому стечению обстоятельств погибшим в ДТП мужчиной оказался ее дядя.

ИСТОЧНИК KP.RU