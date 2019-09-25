2019-09-25T15:00:26+03:00
Происшествия

В Уфе подросток с бойцовскими собаками массово истребляет ежиков

Горожане всерьез напуганы живодерскими наклонностями своего земляка
Владислав КАЗАНЦЕВ
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кадр сюжета "Вести-Башкортостан"кадр сюжета "Вести-Башкортостан"
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В Уфе массово истребляют ежей. Горожане подозревают в неоднократных актах живодерства 17-летнего подростка, который выгуливает в лесу бойцовских собак.

За последние несколько дней в лесопарковой зоне по улице Блюхера собаководы обнаружили пять трупов ежей. На тельцах животных были обнаружены следы насильственной смерти: проколы, порезы. Одного зверька и вовсе подвесили на дерево. Местные жители подозреваем в жестоких убийствах 17-летнего парня. Он частенько выгуливает в парке двух собак бойцовской породы.

– Он сказал, что они якобы разносчики болезней, чтоб собаки не заразились – он будет их убивать. Сказал, не ваше дело – кого хочу, того и убиваю. – приводит слова местной жительницы, которой удалось поговорить с живодером, «Вести-Башкортостан».

Тем временем делом уже заинтересовались в правоохранительных органах. В пресс-службе МВД заявили о начале проверки. Предполагаемого садиста могут привлечь по уголовной статье «жестокое обращение с животными».

ИСТОЧНИК KP.RU

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