2019-09-25T13:01:54+03:00
Общество

В Уфе пропал страдающий шизофренией тренер по знакомствам

Мужчина ушел из дома в последний день лета и не вернулся
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Уфе почти месяц разыскивают 33-летнего Алексея Дильмухаметова. По данным волонтеров РОО «Поиск детей», мужчина вышел из дома 31 августа, и с тех пор о нем нет никакой информации. Со ссылкой на родных пропавшего, активисты сообщили, что уфимец страдает шизофренией.

Известно, что Алексей является тренером по знакомствам. В своем сообществе в социальной сети он написал, что помогает парням легко находить контакт с девушками и «строить с ними отношения».

Приметы: рост – 170-175 см, среднее телосложение (ближе к худощавому), короткая стрижка, темные волосы, густые брови. Был одет в темно-синий костюм и синюю болоньевую куртку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Дильмухаметова, просят обратиться в полицию (02 для стационарных телефонов и 020 – для мобильных) или позвонить по дежурному номеру РОО «Поиск Детей-Башкортостан»: 8-927-969-89-19. Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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