2019-09-25T13:38:44+03:00
Общество

В Уфе построят студенческий городок и научный центр

Реализовывать проект начнут уже в следующем году
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В научном центре будут заниматься созданием и апробацией новых технологийВ научном центре будут заниматься созданием и апробацией новых технологийФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Уфе откроют межвузовский студенческий кампус и научно-образовательный центр. Проект реализуют в рамках национального проекта «Наука». Радий Хабиров назвал создание студгородка и научного центра в столице Башкирии одним из стратегических вопросов образования в республике.

Центр объединит все ведущие научные и образовательные организации в Башкирии, среди которых УГНТУ, УГАТУ, БГУ, УФИЦ РАН. Специалисты будут проводить научные исследования, чтобы впоследствии внедрить новые технологии в бизнес. Речь идет, в частности, о добыче, транспортировке и переработке углеводородов и синтезе новых материалов.

Студенческой городок на пять тысяч мест расположится в Демском районе Уфы. В нем смогут жить представители разных вузов. НОЦ и студенческий кампус объединят. Будет создана общая система подготовки кадров с современными методиками обучения. Таким образом власти Башкирии хотят сократить отток молодежи на учебу в Москву, Санкт-Петербург и соседние регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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