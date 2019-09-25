2019-09-25T13:20:05+03:00
Общество

В Башкирии бойцовскую собаку привязали к дереву в лесу и бросили умирать

Для питбуля сейчас ищут новых хозяев
Эльвина АПАРИНА
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Несчастного пса бросили умирать прямо на улицеНесчастного пса бросили умирать прямо на улице
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В Ишимбае для кобеля породы питбуль ищут новых хозяев. Волонтеры рассказали, что бывшие хозяева привязали собаку к дереву в лесу и уехали, оставив умирать.

К счастью, его нашли добрые люди и решили помочь псу обрести новую семью.

- Это щенок, помесь с питбулем, возраст несколько месяцев, адекватный, к людям очень тянется, но боится палок в руках человека (вероятно, собаку били – Прим.ред.). В ближайшее время будет кастрирован, обработан. В настоящее время находится на кратковременной передержке, очень нуждается в ответственных хозяевах, которые имеют опыт содержания таких пород, способных воспитывать и любить этих собак, - пишут зоозащитники в соцсетях.

Если вы хотите забрать собаку себе, свяжитесь с Гузель по телефону 8(937)3118070.

ИСТОЧНИК KP.RU

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