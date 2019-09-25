В Башкирии бойцовскую собаку привязали к дереву в лесу и бросили умирать
В Ишимбае для кобеля породы питбуль ищут новых хозяев. Волонтеры рассказали, что бывшие хозяева привязали собаку к дереву в лесу и уехали, оставив умирать.
К счастью, его нашли добрые люди и решили помочь псу обрести новую семью.
- Это щенок, помесь с питбулем, возраст несколько месяцев, адекватный, к людям очень тянется, но боится палок в руках человека (вероятно, собаку били – Прим.ред.). В ближайшее время будет кастрирован, обработан. В настоящее время находится на кратковременной передержке, очень нуждается в ответственных хозяевах, которые имеют опыт содержания таких пород, способных воспитывать и любить этих собак, - пишут зоозащитники в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU