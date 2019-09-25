Петиция против строительства океанариума в Уфе собрала более 45 тысяч подписей
Уфимка Лейсан Труфманова опубликовала на платформе Change.org петицию против строительства океанариума в столице Башкирии. Ее подписали уже более 45 тысяч горожан.
Напомним, проект поддержал мэр города Ульфат Мустафин на прошедшем в начале сентября «Инвестчасе». Инвестор – компания «Водный мир» – намерен вложить в четырехуровневый комплекс около семисот миллионов рублей.
Активистка заявила, что создание новых океанариумов и дельфинариев противоречит мировым тенденциям развития гуманитарного отношения к животным.
– Многолетние наблюдения за дельфинами, косатками и белухами показывают, что эти животные имеют сильные семейные связи внутри своих групп. В неволе эти животные жестоко страдают, так как они высокоразвитые существа, имеющие чувства и эмоции, – написала автор петиции.
Согласно тексту обращения, ни один дельфинарий и океанариум не способны удовлетворить потребности морских млекопитающих и не могут воспитать в человеке добрые качества. Активистка также отметила, что многие европейские страны отказались от дельфинариев.
– Мы ожидаем постепенного запрета на эти варварские и устаревшие развлечения, обратной стороной которых всегда является боль и страдание этих прекрасных морских животных, – отметила Лейсан.
Автор петиции обращается к властям города с требованием не допускать строительства океанариума и рассмотреть другие виды организации досуга для горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU