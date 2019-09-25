2019-09-25T11:39:53+03:00
Общество

Петиция против строительства океанариума в Уфе собрала более 45 тысяч подписей

Активисты обратились к властям города
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Океанариум, против которого выступают активисты, получил одобрение от Ульфата МустафинаОкеанариум, против которого выступают активисты, получил одобрение от Ульфата МустафинаФото: Евгения ГУСЕВА
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Уфимка Лейсан Труфманова опубликовала на платформе Change.org петицию против строительства океанариума в столице Башкирии. Ее подписали уже более 45 тысяч горожан.

Напомним, проект поддержал мэр города Ульфат Мустафин на прошедшем в начале сентября «Инвестчасе». Инвестор – компания «Водный мир» – намерен вложить в четырехуровневый комплекс около семисот миллионов рублей.

Активистка заявила, что создание новых океанариумов и дельфинариев противоречит мировым тенденциям развития гуманитарного отношения к животным.

– Многолетние наблюдения за дельфинами, косатками и белухами показывают, что эти животные имеют сильные семейные связи внутри своих групп. В неволе эти животные жестоко страдают, так как они высокоразвитые существа, имеющие чувства и эмоции, – написала автор петиции.

Согласно тексту обращения, ни один дельфинарий и океанариум не способны удовлетворить потребности морских млекопитающих и не могут воспитать в человеке добрые качества. Активистка также отметила, что многие европейские страны отказались от дельфинариев.

– Мы ожидаем постепенного запрета на эти варварские и устаревшие развлечения, обратной стороной которых всегда является боль и страдание этих прекрасных морских животных, – отметила Лейсан.

Автор петиции обращается к властям города с требованием не допускать строительства океанариума и рассмотреть другие виды организации досуга для горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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