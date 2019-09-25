2019-09-25T12:30:59+03:00
Общество

Башкирский чиновник жестко отреагировал на действия волонтеров, помогающих девочке-инвалиду

Глава Стерлитамакского района заверил, что семья получает всю необходимую помощь и поддержку от государства
Яна БАЗЕКИНА
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Чиновники уверяют, что с самого рождения Соня находится под присмотром и опекой местных властейЧиновники уверяют, что с самого рождения Соня находится под присмотром и опекой местных властей
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В Башкирии продолжается война между волонтерами, помогающими двухлетней Софии Гизатуллиной из села Забельское, и местными чиновниками, утверждающими, что никакой помощи семье девочке не требуется. Напомним, что волонтер АНО «Радуга добра» рассказала, что Соня, которая родилась с серьезным генетическим заболеванием и множественными пороками развития, не может посещать детский сад, потеряла свою инвалидность и положенные выплаты, а также живет в условиях крайней нищеты, поскольку районная администрация не интересовалась ее существованием.

На все обвинения волонтеров жестко отреагировал глава Стерлитамакского района Анвар Абдрафиков. На своей странице в социальных сетях мужчина написал, что вся информация представлена в «искаженном виде».

- С первого дня жизни девочка находится на постоянном контроле у детского педиатра и фельдшера села, службы социального сопровождения семья, по плану проводятся медицинские обследования. Все необходимые операции будут проведены бесплатно. Ни о каком отказе в месте в детском саду не может быть и речи. При желании место будет сразу предоставлено, - утверждает чиновник.

Также Анвар Абдрафиков подчеркнул, что, выдавая информацию о своих подопечных, волонтеры должны быть «правдивыми и объективными».

- Нужно думать о тех людях, о которых так массово заявляешь, - заявил глава района и призвал решать все проблемы сообща, не пренебрегая помощью сельсовета и в социальных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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