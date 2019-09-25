В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело мужчины, обмотанное скотчем

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-25T11:58:10+03:00

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В Башкирии в сгоревшем частном доме обнаружили тело мужчины, голова которого была обмотана скотчем.

Известно, что пожар в частном доме произошел ночью 25 сентября. На место немедленно выехали пожарные, которые потушили пламя и начали разбирать завалы здания. Внутри они обнаружили страшную находку – тело хозяина дома. Его голова была обмотана скотчем, а на лице не было живого места от огромных гематом.

Стражи порядка уже задержали гражданина, который может быть причастен к убийству и поджогу дома. По всей видимости, мужчины вместе распивали спиртное, но в какой-то момент между ними возникла драка, которая привела к смерти хозяина дома.

ИСТОЧНИК KP.RU