Школьник из Башкирии снимает пародии на известных рэперов – его клипы собирают уже сотни тысяч просмотров
Камиль Сафиуллин из Стерлитамака снимает пародийные клипы на известных рэп-исполнителей. В репертуаре школьника уже есть каверы на треки уфимских музыкантов Morgenstern (Алишер Валеев) и Face (Иван Дремин). Первый в начале недели даже опубликовал ролик Камиля у себя в Instagram, после чего 13-летний подросток начал стремительно набирать популярность.
Пародии Камиля (или KEML, как он себя называет) исполнены самоиронией. Так, например, в перепевке песни «Новый мерин» рэпера Morgenstern подросток несколько раз повторяет одну и ту же строчку: «Я нарастил себе супердруга – от него тащится твоя подруга». Всю композицию он посвятил своему животу. Сам школьник довольно плотного телосложения, и своими пародиями он призывает не стесняться своего тела: «все ваши минусы – это огромные плюсы», – написал Камиль у себя в соцсетях.
На данный момент клип про «супердруга» набрал 180 тысяч просмотров на странице автора и более 800 тысяч – в аккаунте рэпера Morgenstern. В понедельник также вышла пародия на клип другого исполнителя из Уфы Face. Композицию SUPER KLASS школьник посвятил маме.
KEML - Супер друг // 25.09.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU