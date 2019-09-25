Школьник из Башкирии снимает пародии на известных рэперов – его клипы собирают уже сотни тысяч просмотров

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-25T11:10:40+03:00

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Камиль Сафиуллин из Стерлитамака снимает пародийные клипы на известных рэп-исполнителей. В репертуаре школьника уже есть каверы на треки уфимских музыкантов Morgenstern (Алишер Валеев) и Face (Иван Дремин). Первый в начале недели даже опубликовал ролик Камиля у себя в Instagram, после чего 13-летний подросток начал стремительно набирать популярность.

Пародии Камиля (или KEML, как он себя называет) исполнены самоиронией. Так, например, в перепевке песни «Новый мерин» рэпера Morgenstern подросток несколько раз повторяет одну и ту же строчку: «Я нарастил себе супердруга – от него тащится твоя подруга». Всю композицию он посвятил своему животу. Сам школьник довольно плотного телосложения, и своими пародиями он призывает не стесняться своего тела: «все ваши минусы – это огромные плюсы», – написал Камиль у себя в соцсетях.

На данный момент клип про «супердруга» набрал 180 тысяч просмотров на странице автора и более 800 тысяч – в аккаунте рэпера Morgenstern. В понедельник также вышла пародия на клип другого исполнителя из Уфы Face. Композицию SUPER KLASS школьник посвятил маме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/734049" frameborder="0"></iframe> KEML - Супер друг // 25.09.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU