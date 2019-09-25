В Башкирии бык убил своего хозяина

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-25T10:31:19+03:00

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В селе Баишево Баймакского района бык насмерть забодал своего хозяина. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все произошло накануне утром на территории личного хозяйства 67-летнего мужчины.

Пенсионер выпустил быка из сарая на вольный выпас, однако практически сразу животное по какой-то причине вышло из себя и набросилось на хозяина. Собеседник пояснил, что бык рогами нанес телесные повреждения мужчине – от полученных травм он скончался на месте происшествия. Тело передано на судебно-медицинскую экспертизу. Станут ли усыплять буйное животное, источник не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU