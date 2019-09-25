В Башкирии бык убил своего хозяина
В селе Баишево Баймакского района бык насмерть забодал своего хозяина. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все произошло накануне утром на территории личного хозяйства 67-летнего мужчины.
Пенсионер выпустил быка из сарая на вольный выпас, однако практически сразу животное по какой-то причине вышло из себя и набросилось на хозяина. Собеседник пояснил, что бык рогами нанес телесные повреждения мужчине – от полученных травм он скончался на месте происшествия. Тело передано на судебно-медицинскую экспертизу. Станут ли усыплять буйное животное, источник не уточнил.
ИСТОЧНИК KP.RU