«Салават Юлаев» победил «Спартак», проигрывая по ходу встречи в две шайбы

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-25T09:10:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 24 сентября, «Салават Юлаев» провел драматичный матч в Москве со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Уступая по ходу встречи 2:0, уфимцы смогли одержать победу.

Игроки «Спартака» забросили две шайбы во втором периоде. Отличились Робин Ганзл (24 минута), Евгений Кулик (26 минута). Первый гол был забит, когда уфимцы остались в меньшинстве – на полторы минуты удалили двух игроков. До второго перерыва подопечным Николая Цулыгина удалось отквитать одну шайбу, автором которой стал Никита Сошников (2-1(/).

«Юлаевцы» смогли перевернуть игру в третьем периоде. На 44-й минуте Линус Умарк сравнял счет (2:2). После этого, на 49-й, Филип Ларсен вывел команду вперед (2:3). Точку в матче поставил Владимир Жарков, отправив шайбу в уже пустые ворота московской команды. Итог – волевая победа «Салавата Юлаева» (2:4)

ИСТОЧНИК KP.RU