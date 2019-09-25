Ваша идеальная квартира в ЖК «Уфимский Кремль»

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-25T08:57:07+03:00

Мы знаем, что многие из вас ждали этой новости - продажи квартир в новой секции Г литера 22 в жилом комплексе «Уфимский Кремль» объявляются открытыми

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Как сообщает bashinform.ru, в продаже представлен широкий выбор квартир от небольших студий до просторных 4-комнатных, площадью от 27,17 до 83,92 кв. м. Современные, продуманные и функциональные планировочные решения предусматривают несколько вариантов метража каждого вида квартир.

Создавая этот проект специалисты ГК «Первый Трест» тщательно продумали каждую деталь и учли все современные тенденции архитектуры. Фасад в современном европейском стиле, высокие потолки от 2,7 м., функциональные планировки, колясочная на первом этаже, трехуровневый подземный паркинг на каждый уровень, которого можно спуститься на лифте прямо с жилого этажа, автономная котельная, просторный холл с дизайнерской отделкой и многое другое призваны сделать вашу жизнь в этом доме по настоящему комфортной.

Выбирая жилой комплекс «Уфимский Кремль», вы получаете возможность одновременно находиться рядом с тихими скверами и деловыми центрами. Пешие прогулки по исторической части города, завтраки в уютных кафе, посещение театров и музеев, утренние пробежки в зелёных скверах и семейные пикники в парках – всё это станет для вас ближе.

Семьи с детьми оценят близость лучших учебных заведений, ведь в пешей доступности 6 детских садов, 2 школы, гимназия,2 лицея и ведущие ВУЗы республики.

А для любителей активного образа жизни будет открыт фитнес-центр нового поколения. На площади более 5 000 кв. м. расположатся три бассейна, в том числе и уникальный бассейн для грудничков, залы для силовых и групповых тренировок, а так же уличная площадка для игровых видов спорта и занятий Outdoor.

Магазины, косметология, салоны красоты и SPA-комплекс с настоящей русской печью и уникальной зоной хамама - всё это планируется в многофункциональном центре KREMLEWSKI UFIMSKI DVOR, который строится прямо на территории жилого комплекса «Уфимский Кремль».

Ипотека, рассрочка, наличный расчёт, материнский капитал, жилищные сертификаты – вы можете использовать любой из перечисленных вариантов при покупке квартиры в литере 22, секция Г.

Если для покупки квартиры мечты вы хотите использовать деньги от продажи старой недвижимости, воспользуйтесь нашей услугой Trade-in и мы абсолютно бесплатно поможем вам с продажей вашей старой жилплощади.

Захотелось переехать в центр? Звоните 8 (347) 222-0-111 и наши менеджеры с удовольствием ответят на все ваши вопросы.

Если же вы хотите поближе познакомиться с объектом и своими глазами увидеть, как он будет выглядеть, приезжайте к нам в офис продаж и наши менеджеры проведут для вас экскурсию по территории «Уфимского Кремля» и уже сданным секциям 22 литера. Которые мы ввели в эксплуатацию на 6 месяцев раньше планируемого срока!

Ждём вас в наших офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20/1, ул. Коммунистическая 78, ул. Коммунистическая, 107 и ТЦ «Мега».

Офис продаж вторичной недвижимости и Trade-in находится по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 68.

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ИСТОЧНИК KP.RU