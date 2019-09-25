2019-09-25T07:17:45+03:00
Происшествия

Пожар в Башкирии унес жизни двоих мужчин

Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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За минувший вторник, 24 сентября, в Башкирии случились три смертельных пожара. Сразу двое мужчин стали жертвами огня в Аургазинском районе.

О дыме, окутавшем дом по улице Камарова в деревне Ташлыкуль, местные жители сообщили в экстренные службы в двенадцатом часу ночи. Когда пожарные прибыли на место, все помещения были в дыму. Лишь в 00.02 открытое горение удалось ликвидировать. Огонь опалил стены и потолок дома.

Разбирая пепелище, пожарные обнаружили тела мужчин 56-ти и 53-х лет. Причину случившегося выясняют дознаватели.

Два других смертельных пожара случились в поселке Бурибай и селе Юлдыбаево. В первом погиб 41-летний мужчина, а его ровесник попал в больницу, второй унес жизнь 56-летнего местного жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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