Трое парней из Башкирии пострадали в ДТП с "Ладой Приорой"

СЕГОДНЯ 07:29 2019-09-25T07:29:35+03:00

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Вечером 24 сентября в Калтасинском районе Башкирии в ДТП угодила "Лада Приора". Как сообщил на свой странице в соцсетях глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов, авария случилась на дороге между селом Краснохолмский и Нефтекамском.

20-летний житель Бураевского района съехал на "Ладе" в кювет - машина перевернулась. В результате инцидента пострадали трое: он сам и два его 21-летних пассажира. Всем молодым людям потребовалась медицинская помощь.

Всего за сутки на дорогах республики погиб один человек и 19 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU