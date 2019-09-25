Трое парней из Башкирии пострадали в ДТП с "Ладой Приорой"
Машина опрокинулась в кювет
Фото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:
Вечером 24 сентября в Калтасинском районе Башкирии в ДТП угодила "Лада Приора". Как сообщил на свой странице в соцсетях глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов, авария случилась на дороге между селом Краснохолмский и Нефтекамском.
20-летний житель Бураевского района съехал на "Ладе" в кювет - машина перевернулась. В результате инцидента пострадали трое: он сам и два его 21-летних пассажира. Всем молодым людям потребовалась медицинская помощь.
Всего за сутки на дорогах республики погиб один человек и 19 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU