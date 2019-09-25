2019-09-25T06:45:56+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель сбил насмерть мужчину и 40 метров провез его на капоте

ДТП случилось в Абзелиловском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД БашкирииФото: УГИБДД Башкирии
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62-летний житель Абзелиловского района погиб под колесами иномарки.

Трагедия случилась днем во вторник, 24 сентября, на улице Ленина в селе Аскарово. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте перед автомобилем Toyota Land Cruiser.

58-летний водитель внедорожника - житель Ямало-Ненецкого автономного округа - находился в сильном алкогольном опьянении. Он сбил пешехода и около 40 метров провез его на капоте. Мужчина скончался на месте ДТП от полученных травм.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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