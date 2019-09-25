В Башкирии построят две железнодорожные ветки

СЕГОДНЯ 07:08 2019-09-25T07:08:51+03:00

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Две новые железнодорожные ветки должны появиться в Башкирии. Они соединят Уфу с Агиделью и Сибай с оренбургским селом Сара. Соглашение о строительстве путей РЖД и правительство республики подписали на транспортном форуме в Уфе, сообщает ТАСС.

Еще одно подписанное соглашение касается Южного обхода Уфы. Оно предусматривает взаимодействие сторон при разработке обоснования проекта создания вторых путей на участке Дема - Южная - Иглино.

Наконец, третье соглашение предполагает интеграцию пригородных поездов в систему городского транспорта.

- Уфа берет на себя обязательства по строительству пяти транспортно-пересадочных узлов. Один проект уже почти готов, по остальным проектам мы должны до 2021 года подготовить проектно-сметную документацию и начать строительство, - цитирует мэра Уфы Ульфата Мустафина информагентство.

ИСТОЧНИК KP.RU