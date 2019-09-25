В Башкирии построят две железнодорожные ветки
Две новые железнодорожные ветки должны появиться в Башкирии. Они соединят Уфу с Агиделью и Сибай с оренбургским селом Сара. Соглашение о строительстве путей РЖД и правительство республики подписали на транспортном форуме в Уфе, сообщает ТАСС.
Еще одно подписанное соглашение касается Южного обхода Уфы. Оно предусматривает взаимодействие сторон при разработке обоснования проекта создания вторых путей на участке Дема - Южная - Иглино.
Наконец, третье соглашение предполагает интеграцию пригородных поездов в систему городского транспорта.
- Уфа берет на себя обязательства по строительству пяти транспортно-пересадочных узлов. Один проект уже почти готов, по остальным проектам мы должны до 2021 года подготовить проектно-сметную документацию и начать строительство, - цитирует мэра Уфы Ульфата Мустафина информагентство.
ИСТОЧНИК KP.RU