«Бедной семья не казалась»: похитившая 43 млн рублей управляющая банком жила в элитном доме в центре Уфы

СЕГОДНЯ 06:00 2019-09-25T06:01:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В истории с похищением 43 млн рублей из банка «Открытие» в Уфе появились новые подробности. Преступление, напомним, совершили 39-летняя управляющая офисом Лиана Латипова и ее 35-летняя подчиненная Лилия Азнабаева.

Последняя жила одна в обычной девятиэтажке в Сипайлово. Как сообщили журналистам "Вести-Башкортостан" соседи, женщина испытывала нужду в деньгах, чего не скажешь о ее предполагаемой сообщнице - заведующей филиалом. У нее есть элитный дом в центре Уфы, куда Латипова переехала с мужем и сыном не так давно. По словам окружающих, бедной эта семья точно не казалась.

Появилась версия, что Латипова могла похитить деньги не для себя, а для отца. Мужчина давно страдает от онкологического заболевания.

Следствие полагает, что 39-летняя женщина с января 2017 года по июль 2019 вместе с подчиненной неоднократно забирала деньги из кассы. Сообщницы скрывали недостачи, закрывая вклады клиентов. Пострадали счета более 50 людей, а злоумышленницы нажились на 43,6 млн рублей. Ведется расследование дела.

Банк, в котором работала Лилия, располагался в ЧерниковкеФото: Эльвина АПАРИНА

ИСТОЧНИК KP.RU