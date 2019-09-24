2019-09-24T18:09:56+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина два раза изнасиловал свою племянницу в машине

Оба раза он вывозил ее в поле и надругался над ней
Эльвина АПАРИНА
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30-летний житель села Рятамак Ермекеевского района Башкирии подозревается в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщил собственный источник «КПУфа», 23 сентября в отдел полиции обратилась мать девочки с заявлением о том, что 20 октября 2018 года и 15 мая 2019 года ее 17-летнюю дочь изнасиловал родственник, который проживал с ними.

Оказалось, что эти оба раза посреди бела дня он вывозил свою племянницу в поле недалеко от села Ермекеево на личном автомобиле ВАЗ, и совершал в нем насильственные действия. Студентка второго курса колледжа, не выдержав происходящее, рассказала все матери.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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