В Башкирии мужчина два раза изнасиловал свою племянницу в машине
30-летний житель села Рятамак Ермекеевского района Башкирии подозревается в изнасиловании несовершеннолетней.
Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», 23 сентября в отдел полиции обратилась мать девочки с заявлением о том, что 20 октября 2018 года и 15 мая 2019 года ее 17-летнюю дочь изнасиловал родственник, который проживал с ними.
Оказалось, что эти оба раза посреди бела дня он вывозил свою племянницу в поле недалеко от села Ермекеево на личном автомобиле ВАЗ, и совершал в нем насильственные действия. Студентка второго курса колледжа, не выдержав происходящее, рассказала все матери.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU