Специалисты Центробанка выявили в Башкирии 10 финансовых пирамид

СЕГОДНЯ 18:19 2019-09-24T18:19:59+03:00

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В Центробанке России отчитались о выявленных в Башкирии организаций, осуществляющих незаконную деятельность на рынке. Всего за I полугодие набралось 36 таких субъектов.

В пресс-службе органа отметили, что большинство нарушителей – это «нелегальные кредиторы» – микрофинансовые организации и ломбарды, – представляющие займы, не имея на это право.

За первые шесть месяцев в республике было выявлено 10 финансовых пирамид. Они действовали под прикрытием потребительских кооперативов и обществ с ограниченной ответственностью. Компании не вели реальную хозяйственную деятельность, а только привлекали деньги новых участников, заманивая их обещаниями неплохо заработать, жильем и машинами.

Марат Кашапов, управляющий отделением-Нацбанком по Башкирии, рекомендует проверять те или иные финансовые организации на сайте Банка России, чтобы не попасться на удочку мошенников. Если компании нет в списке участников рынка, то это нелегальная фирма, а значит, никаких дел с ней иметь не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU