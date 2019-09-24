Денис Чернятьев возглавил следком Башкирии

СЕГОДНЯ 16:43 2019-09-24T16:44:39+03:00

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Следственный комитет Башкирии возглавил 45-летний генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев. Соответствующий указ 7 сентября подписал президент Российской Федерации.

Чернятьев родился в Тюмени, обучался в Уральской государственной юридической академии. С 1996 года работал в органах прокуратуры Тюменской области.

В 2007 году стал первым заместителем руководителя следкома по Тюменской области, а в 2011 году возглавил следственное управление по Курганской области.

До приезда в Башкирию, с 2013 года по 2019, генерал-лейтенант юстиции руководил следственным управлением СК России по Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU