Денис Чернятьев возглавил следком Башкирии
Следственный комитет Башкирии возглавил 45-летний генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев. Соответствующий указ 7 сентября подписал президент Российской Федерации.
Чернятьев родился в Тюмени, обучался в Уральской государственной юридической академии. С 1996 года работал в органах прокуратуры Тюменской области.
В 2007 году стал первым заместителем руководителя следкома по Тюменской области, а в 2011 году возглавил следственное управление по Курганской области.
До приезда в Башкирию, с 2013 года по 2019, генерал-лейтенант юстиции руководил следственным управлением СК России по Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU