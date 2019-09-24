В Уфе проходят транспортный и строительный форумы

СЕГОДНЯ 19:02 2019-09-24T19:02:34+03:00

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Сегодня, 24 сентября, на территории выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо» в Уфе открылись форумы «Транспорт Урала» и «УралСтройИндустрия». Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Первое мероприятие, которое продлится до 27 сентября, проходит при поддержке Минтранса России. Участники обсудят региональные аспекты нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На площадке располагаются несколько секций по вопросам развития дорожно-транспортной отрасли – пассажирских и грузовых перевозок, а также выставка коммунальной техники и современных автобусов.

Форум «УралСтройИндустрия» проводят в Уфе уже в 28-й раз. В его рамках организованы выставки «Строительство» и «Недвижимость». Здесь обсудят актуальные темы отрасли жилищного строительства и архитектуры. Последний день форума состоится 28 сентября.

Оба форума посетил руководитель региона Радий Хабиров. Он отметил, что столица республики становится центром деловой активности в сфере транспорта и строительства. Глава Башкирии заявил, что мероприятия являются знаковыми для региона, поскольку имеют прямое отношение к реализации нацпроектов в области модернизации транспорта и дорог, а также развития строительства и городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU