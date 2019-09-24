«Салават Юлаев» сыграет с командой бывшего тренера сборной России

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-24T16:07:47+03:00

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Сегодня вечером «Салават Юлаев» в Москве сыграет со «Спартаком».

Эта встреча будет первой игрой двух команд в 12 сезоне КХЛ. Игрой с московской командой «юлаевцы» начнут свою западную серию выездных игр. Противник интересный – сейчас «красно-белых» возглавляет Олег Знарок, который в 2018 году привел хоккейную сборную «олимпийских спортсменов из России» к золотым медалям.

Впрочем, в последнее время команда Знарка победами не блещет. Московский клуб уступил в четырех встречах из пяти. Уфимцы одержали три победы в пяти последних домашних матчах.

Начало встречи в 21.30 по уфимскому времени. Посмотреть игру можно на телеканале БСТ.

ИСТОЧНИК KP.RU