«Салават Юлаев» сыграет с командой бывшего тренера сборной России
Сегодня вечером «Салават Юлаев» в Москве сыграет со «Спартаком».
Эта встреча будет первой игрой двух команд в 12 сезоне КХЛ. Игрой с московской командой «юлаевцы» начнут свою западную серию выездных игр. Противник интересный – сейчас «красно-белых» возглавляет Олег Знарок, который в 2018 году привел хоккейную сборную «олимпийских спортсменов из России» к золотым медалям.
Впрочем, в последнее время команда Знарка победами не блещет. Московский клуб уступил в четырех встречах из пяти. Уфимцы одержали три победы в пяти последних домашних матчах.
Начало встречи в 21.30 по уфимскому времени. Посмотреть игру можно на телеканале БСТ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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