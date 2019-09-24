Пианистке из Уфы, исполнившей все произведения Баха, не дают организовать музей в собственной квартире

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-24T15:44:44+03:00

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Пианистка и заслуженная артистка Башкирии Евгения Пупкова, которая исполнила все произведения Баха, хочет сделать из своей квартиры музей, однако этому противятся ее родственники.

В репертуаре маэстро около 120 часов записанных произведений. Артистка боится, что ее творчество может уйти в небытие, и хочет сделать из собственного жилища музей. Однако осуществлению этого плана мешают родные Евгении. Журналистам «Всей Уфы» она рассказала, что много лет назад вместо завещания ей подсунули дарственную на квартиру, которая перешла в собственность родственникам. Попытки вернуть имущество назад пока ни к чему не приводят.

Евгения Пупкова утверждает, что новые владельцы с 2013 года не оплачивают услуги ЖКХ. Они предлагают ей своего рода сделку: если пианистка заплатит долг в 295 тысяч рублей, то квартира снова перейдет в ее собственность. При этом в беседе с журналистами они все объяснили благими мотивами, якобы таким образом стараются уберечь родного человека от недобросовестных людей. Тем не менее Евгения Григорьевна не собирается сдаваться и обращается со своим адвокатом во всевозможные инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU