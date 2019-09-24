Поиски 28-летнего Альберта Байгужина из Башкирии закончились трагедией

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-24T14:57:53+03:00

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Стало известно о прекращении поисков 28-летнего жителя Башкирии Альберта Байгужина. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», тело мужчины было обнаружено недалеко от села Зилаир, в котором он проживал.

Альберт Байгужин пропал почти 20 дней назад, 5 сентября. Полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт» подключились к его поискам спустя три дня. Собеседник «КП-Уфа» рассказал, что труп мужчины с повреждениями, характерными для падения с высоты, нашли на левом берегу реки Зилаирка, в 150 метрах от села. Похоже, Альберт сорвался с обрыва, и его унесло вниз по течению. Полицейские передали тело погибшего на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU