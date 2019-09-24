Строительство ливневых канализаций на двух уфимских улицах обойдется в 17,5 млн рублей
Объявлен тендер по отбору подрядчика
Ливневые канализации установят до конца августа 2020 года
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В Уфе на двух улицах установят ливневые канализации. На сайте госзакупок опубликована информация о тендере по отбору подрядчика.
Согласно официальным данным, ливневки будут установлены на улицах 8 марта и Комсомольская (участок от Хадии Давлетшиной до Лесотехникума). На эти нужды планируется потратить 17,5 млн рублей. Заказчиков выступает «Башкиравтодор».
Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 октября. Итоги подведут 8 октября. Победитель тендера должен будет выполнить работы к 31 августа 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU