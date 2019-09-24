В Башкирии полтора месяца разыскивают 34-летнюю Лилию Кашапову

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-24T13:04:40+03:00

О ее местонахождении ничего неизвестно с 9 августа

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В Башкирии уже полтора месяца разыскивают 34-летнюю Лилию Кашапову. О местонахождении жительницы поселка Субхангулово Туймазинского района ничего неизвестно с 9 августа. Ориентировки на женщину распространяют волонтеры «Лиза Алерт». Они полагают, что пропавшая может находиться в любом из города республики. Активисты поискового отряда нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы: рост – 170 см, худощавое телосложение, светлые волосы до плеч, карие глаза. Была одета в бежевую куртку без капюшона, черные джинсы, белая кофта, темно-синие кроссовки. С собой была коричневая сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Лилии Кашаповой, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU