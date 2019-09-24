2019-09-24T12:45:26+03:00
Общество

Парламентарии Башкирии хотят освободить от имущественного налога детские лагеря

Потеря бюджета в случае изменения законодательства составит 5 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сейчас льготы существуют только для госучрежденийСейчас льготы существуют только для госучрежденийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Курултая Башкирии рассмотрят на ближайшем пленарном заседании изменения в налоговое законодательство республики, предполагающие освобождение детских лагерей от налога на имущество. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Константин Толкачев отметил, что данная льгота для оздоровительных лагерей уже действует, но только в отношении государственных организаций.

– Справедливо предоставить ее всем. Неправильно экономить в тех случаях, когда речь идет о здоровье детей, – заявил спикер Госсобрания.

Потеря для бюджета, по его словам, будет «сравнительно небольшой» – около пяти миллионов рублей. Этим же законопроектом планируется освободить от уплаты 50% налога на имущество финансируемые из республиканского либо муниципального бюджета организации.

Депутаты также собираются отменить льготы для учреждений, занимающихся тренингом лошадей. По мнению Толкачева, введенное ранее послабление неэффективно, поскольку к данной категории относится только ипподром «Акбузат», который и без того имеет особый режим налогообложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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